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Ukrayna'dan tahıl yüklü iki gemi daha yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl yüklü 2 geminin daha Ukrayna'dan ayrıldığını, gece İstanbul Ahırkapı açıklarına demirleyen 4 geminin denetiminin de ilerleyen saatlerde yapılacağını duyurdu.

Dünya 09.08.2022, 08:50
Ukrayna'dan tahıl yüklü iki gemi daha yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, tahıl sevkiyatı kapsamında Güney Kore'ye 64 bin 720 ton mısır taşıyan Liberya bayraklı "Ocean Lıon" isimli gemi ve İstanbul'a 5 bin 300 ton dökme ayçiçeği küspesi taşıyan Türk bayraklı "Rahmi Yağcı" isimli gemi bu sabah Çornomorsk'tan hareket etti.

Gece saatlerinde İstanbul Ahırkapı açıklarına demirleyen 4 geminin denetlemesi de ilerleyen saatlerde gerçekleştirilecek.

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