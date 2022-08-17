Ukrayna'dan tahıl yüklü 4 gemi daha çıkış yaptı

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl yüklü 4 geminin daha Ukrayna'dan ayrıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tahıl sevkiyatının planlandığı bilgi devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda ayçiçeği küspesi, ayçiçeği yağı ve mısır taşıyan 4 geminin daha Odessa ve Çornomorsk limanlarından bu sabah itibarıyla hareket ettiği kaydedildi.