Ukrayna'dan tahıl 10 gemisi daha yola çıkacak

Ukrayna Altyapı Bakanı Yardımcısı Yuriy Vaskov, ay sonuna kadar en az 10 gemiye daha tahıl ürünleri yüklemesi yapılmasının planlandığını duyurdu. Vaskov, 14 Ağustos akşamı Odessa limanına giren Sara gemisine 8 bin ton mısır, Efe gemisine ise 7 bin 500 ton yağ yükleneceğini bildirdi.

YARIM MİLYON TON TAHIL

Şu anda Ukrayna limanlarında toplamda 6 gemiye yükleme yapıldığını kaydeden Vaskov, "Tahıl koridorunun iki haftasında Ukrayna limanlarından 16 gemi, dünyanın 9 ülkesine yaklaşık yarım milyon ton Ukrayna tahıl ürünlerini teslim etmek üzere ayrıldı." dedi. Vaskov, ayrıca ay sonuna kadar en az 10 gemiye daha tahıl ürünleri yüklemesi yapılmasının planlandığını sözlerine ekledi.

ETİYOPYA’YA GİDİYOR

Öte yandan Ukrayna tahılını taşıyan ilk BM gemisi Afrika’ya yelken açtı. Birleşmiş Milletler tarafından kiralanan Lübnan bandıralı “Cesur Komutan” adlı gemi Ukrayna’nın Yuzhne kentindeki Pivdennyi limanından ayrıldı. Gemini rotası İstanbul’un ardından Afrika ülkeleri olacak. Gemi ilk önce Etiyopya’ya ulaşacak. BM’nin açlık riski altında olduğunu düşündüğü beş ülkeden biri olan Etiyopya’ya gıdanın ulaşmasıyla ülke rahat bir nefes alacak.

ÇOK UMUTLUYUZ

BM Dünya Gıda Programı (WFP) Ukrayna koordinatörü Denise Brown, “Bugün çok olumluydu. Bu anlaşmanın etrafındaki tüm aktörlerin insanlık için gerçekten bir sorun olan konuda bir araya geleceğinden çok ama çok umutluyuz” dedi.