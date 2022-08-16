Ukrayna'dan tahıl 10 gemisi daha yola çıkacak
Tahıl koridorunun açılmasından sonra Ukrayna tahılını taşıyan ilk BM gemisi Afrika’ya yelken açtı. Pivdennyi limanından ayrılan gemi İstanbul’dan geçerek Etiyopya’ya ulaşacak. BM raporlarına göre açlık riski altındaki 5 ülkeden biri olan Etiyopya’nın gıdaya ulaşması çok önemli. Ukrayna ay sonuna kadar en az 10 gemiye daha tahıl yükleneceğini duyurdu.
Ukrayna Altyapı Bakanı Yardımcısı Yuriy Vaskov, ay sonuna kadar en az 10 gemiye daha tahıl ürünleri yüklemesi yapılmasının planlandığını duyurdu. Vaskov, 14 Ağustos akşamı Odessa limanına giren Sara gemisine 8 bin ton mısır, Efe gemisine ise 7 bin 500 ton yağ yükleneceğini bildirdi.
YARIM MİLYON TON TAHIL
Şu anda Ukrayna limanlarında toplamda 6 gemiye yükleme yapıldığını kaydeden Vaskov, "Tahıl koridorunun iki haftasında Ukrayna limanlarından 16 gemi, dünyanın 9 ülkesine yaklaşık yarım milyon ton Ukrayna tahıl ürünlerini teslim etmek üzere ayrıldı." dedi. Vaskov, ayrıca ay sonuna kadar en az 10 gemiye daha tahıl ürünleri yüklemesi yapılmasının planlandığını sözlerine ekledi.
ETİYOPYA’YA GİDİYOR
Öte yandan Ukrayna tahılını taşıyan ilk BM gemisi Afrika’ya yelken açtı. Birleşmiş Milletler tarafından kiralanan Lübnan bandıralı “Cesur Komutan” adlı gemi Ukrayna’nın Yuzhne kentindeki Pivdennyi limanından ayrıldı. Gemini rotası İstanbul’un ardından Afrika ülkeleri olacak. Gemi ilk önce Etiyopya’ya ulaşacak. BM’nin açlık riski altında olduğunu düşündüğü beş ülkeden biri olan Etiyopya’ya gıdanın ulaşmasıyla ülke rahat bir nefes alacak.
ÇOK UMUTLUYUZ
BM Dünya Gıda Programı (WFP) Ukrayna koordinatörü Denise Brown, “Bugün çok olumluydu. Bu anlaşmanın etrafındaki tüm aktörlerin insanlık için gerçekten bir sorun olan konuda bir araya geleceğinden çok ama çok umutluyuz” dedi.
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