Ukrayna'dan Rusya iddiası: Sadece 3 günlük mühimmatları kaldı
Ukrayna Savunma Bakanlığı günlük güncellemesinde, Rus kuvvetlerinin "üç günden fazla sürmeyecek" mühimmat ve yiyecek stoklarına sahip olduğunu söyledi.
Ukrayna Savunma Bakanlığı, ülkedeki duruma dair son güncellemeleri paylaştı.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, ihtilafla ilgili son güncellemesinde, birliklerinin Rus birliklerini başkentin yaklaşık 60 km batısındaki kasabadan dışarı ittiğini söyledi.
Açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:
Rus kuvvetlerinin tankerlerle doldurulan üç günlük yakıt ikmali var. Asker toplama ihtiyacını karşılayamadılar.
Son 24 saat içinde, Ukrayna Hava Kuvvetleri bir uçak, altı insansız hava aracı (İHA) ve iki helikopter olmak üzere dokuz Rus hava hedefini vurdu.
Ukrayna'nın merkezindeki Sumy Oblastı'ndaki küçük bir şehir olan Okhtyrka'da 300 Rus askeri Ukrayna'ya yönelik düşmanlık yürütmeyi reddetti ve operasyon alanını terk etti.
Ukrayna kuvvetleri 13 saldırıyı savundu ve 14 tank, sekiz piyade savaş aracı, iki çok amaçlı çekici araç, üç topçu sistemi ve diğer dört aracı imha etti.
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