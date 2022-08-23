Ukrayna'dan bir gemi daha yola çıktı
Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna’nın Çernomorsk limanından bir geminin daha hareket etti.
Dünya 23.08.2022, 07:28
Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna’nın Çernomorsk limanından bir geminin daha hareket ettiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından tahıl sevkiyatı kapsamında bir geminin daha yola çıktığı duyuruldu.
Açıklamada, Tahıl sevkiyatı kapsamında, Ukrayna’nın Çernomorsk limanından 1 gemi daha bu sabah hareket etti. Ayrıca Ukrayna’dan gelen 3 gemi ile Ukrayna’ya gidecek 3 geminin de bugün denetlemesi yapılacak" ifadeleri yer aldı.
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