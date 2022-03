Ukrayna'daki Türkler yurda getiriliyor

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında 2 hafta geride kaldı. Ülkedeki Türklerin tahliyesi de aralıksız devam ediyor. Bugüne kadar binlerce Türk vatandaşı sorunsuz bir şekilde yurda getirildi.

Yurda dönüşler, Polonya, Romanya ve Moldova üzerinden sağlanıyor. Vatandaşlar bu ülkelerde Türk Dışişleri yetkilileri tarafından karşılanıyor. Bu süreçte demir yolu ve kara yolu desteğinin yanı sıra sınırdan geçiş desteği de veriliyor. Tahliyeler için yoğun çaba da devam ediyor.

Tahliyeler 25 Şubat'ta başladı

Dışişleri Bakanlığı tarafından ilk seyahat uyarısı 12 Şubat’ta yapıldı. Konsolosluklarda çağrı merkezleri kuruldu, iletişime geçilecek e-posta adresi ve telefon numaraları paylaşıldı. 25 Şubat'ta ise tahliyeler başladı.

Türkiye Ukrayna'da bulunan yaklaşık 20 bin Türk için yoğun diplomasi trafiği yürüttü. Dışişleri Bakanlığı da dönüş yolundaki Türklerle an be an iletişim halindeydi.

Son tahliyelerle birlikte yurda dönen Türklerin sayısı 13 bin 719 oldu. Çalışmalar Ukrayna'daki Türklerin tamamının tahliyesi ile son bulacak.