Ukrayna'daki sağlık merkezlerine yüzlerce saldırı yapıldı
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Rusya'nın Ukrayna'da sağlık merkezlerine yaptığı saldırıların sayısının 100'ü geçtiğini duyurdu. DSÖ, sağlık hizmetlerine yönelik saldırıların uluslararası insan hakları hukukunun ihlali olduğunu da vurguladı.
DSÖ, savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana sağlık merkezlerine 103 saldırı gerçekleştiği ve bunlardan 89'unun sağlık binalarını, 13'ünün ise ambulans ve tıbbi ulaşım araçlarını etkilediğini açıkladı.
Rusya'ya "savaşı durdur" çağrısı
DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, sağlık hizmetlerine yapılan saldırılar karşısında son derece öfkeli olduklarını belirterek, "Sağlık hizmetlerine yönelik saldırılar, uluslararası insan hakları hukukunun ihlalidir" dedi.
Ghebreyesus, barış sağlanmadan mevcut durumun daha iyiye gidemeyeceğini belirterek, "Rusya'ya, savaşı durdurma çağrısını" yineledi.
"Ukrayna'da sağlık sistemi giderek daha yetersiz hale geliyor"
DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, bugünkü açıklamasında, Ukrayna'nın "karanlık günler içinde olduğunu" ifade etmiş ve sağlık sisteminin giderek daha yetersiz hale geldiği uyarısında bulunmuştu.
Kluge, 24 Şubat'tan bu yana ülkede polio ve kızamık bağışıklığı oranının giderek azaldığına dikkati çekerek, Ukrayna genelindeki eczanelerin yüzde 50'sinin kapalı olduğunu ve 1000'in üzerinde sağlık merkezinin çatışma hattında kaldığını aktarmıştı.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|31
|71
|2. Konyaspor
|31
|58
|3. Fenerbahçe
|31
|56
|4. Alanyaspor
|31
|52
|5. Başakşehir
|31
|50
|6. Adana Demirspor
|31
|49
|7. Hatayspor
|31
|48
|8. Beşiktaş
|31
|47
|9. Antalyaspor
|31
|44
|10. Karagümrük
|31
|43
|11. Kasımpaşa
|31
|41
|12. Sivasspor
|31
|41
|13. Galatasaray
|31
|41
|14. Gaziantep FK
|31
|40
|15. Kayserispor
|31
|38
|16. Giresunspor
|31
|36
|17. Altay
|31
|29
|18. Göztepe
|31
|27
|19. Rizespor
|31
|26
|20. Ö.K Yeni Malatya
|31
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|29
|59
|2. Ümraniye
|29
|56
|3. Bandırmaspor
|29
|52
|4. Eyüpspor
|29
|49
|5. İstanbulspor
|28
|48
|6. Erzurumspor
|29
|47
|7. Samsunspor
|28
|42
|8. Manisa Futbol Kulübü
|29
|40
|9. Keçiörengücü
|28
|38
|10. Adanaspor
|29
|38
|11. Boluspor
|28
|35
|12. Tuzlaspor
|28
|35
|13. Menemen Belediyespor
|28
|35
|14. Gençlerbirliği
|28
|35
|15. Altınordu
|29
|34
|16. Denizlispor
|28
|33
|17. Kocaelispor
|28
|33
|18. Bursaspor
|28
|28
|19. Balıkesirspor
|28
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|30
|73
|2. Liverpool
|30
|72
|3. Chelsea
|29
|59
|4. Tottenham
|30
|54
|5. Arsenal
|29
|54
|6. West Ham United
|31
|51
|7. M. United
|30
|51
|8. Wolverhampton Wanderers
|31
|49
|9. Crystal Palace
|30
|37
|10. Leicester City
|28
|37
|11. Aston Villa
|30
|36
|12. Southampton
|30
|36
|13. Brighton
|30
|34
|14. Brentford
|31
|33
|15. Newcastle
|30
|31
|16. Leeds United
|31
|30
|17. Everton
|29
|25
|18. Burnley
|29
|24
|19. Watford
|30
|22
|20. Norwich City
|30
|18
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|30
|69
|2. Barcelona
|29
|57
|3. Atletico Madrid
|30
|57
|4. Sevilla
|30
|57
|5. Real Betis
|30
|53
|6. Real Sociedad
|30
|51
|7. Villarreal
|30
|45
|8. Athletic Bilbao
|30
|44
|9. Valencia
|30
|41
|10. Osasuna
|30
|38
|11. Celta Vigo
|30
|36
|12. Espanyol
|30
|36
|13. Rayo Vallecano
|29
|33
|14. Getafe
|30
|32
|15. Elche
|30
|32
|16. Granada
|30
|29
|17. Cadiz
|30
|28
|18. Mallorca
|30
|26
|19. Levante
|30
|22
|20. Deportivo Alaves
|30
|22