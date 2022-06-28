Ukrayna'da üç günlük yas ilan edildi

Ukrayna'nın Poltava Bölge Askeri Yönetimi Başkanı Dmitriy Lunin, Rus askerleri tarafından Kremençuk kentindeki Amstor Alışveriş Merkezi'ne düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının arttığını belirtti. Kremençuk Valisi Vitaliy Maleskiy ise kentte 3 günlük yas ilan edildiğini açıkladı.

Ukrayna’nın Poltava Bölge Askeri Yönetimi Başkanı Dmitriy Lunin, Rus askerleri tarafından Kremençuk kentindeki Amstor Alışveriş Merkezi'ne düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 18’e çıktı. Lunin, 36 kişinin de kayıp olduğunu belirterek arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

BU, KENT TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK TRAJEDİDİR

Kremençuk Valisi Vitaliy Maleskiy de kentte 3 günlük yas ilan edildiğini duyurdu. Maleskiy, “Bugün Ukrayna’da Anayasa Günü kutlanıyor ama Kremençuk’ta bayraklar yarıya indirildi. Bu, kent tarihindeki en büyük trajedidir. Kremençuk halkı, sivillere saldıranlardan hesap sorulmasını talep ediyor” ifadesini kullandı.

Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy, düzenlenen basın toplantısında, Kremençuk kentindeki alışveriş merkezine saldırı düzenleyen Rus pilotların isimlerini belirlediklerini söyleyerek şunları kaydetti:

“Ukrayna Güvenlik Servisi ve Ulusal Polis uzmanları, bu saldırıyı hangi Rus havacılık alayının işlediğini belirledi. Tu-22 ile havalanan ve ölümcül atışlar yapan pilotların isimleri şimdiden belli oldu.”

NE OLMUŞTU?

Ukrayna Hava Kuvvetleri, dün Kremençuk kentindeki Amstor Alışveriş Merkezi'nin, Rusya’nın Kursk bölgesinden havalanan “Tu-22M3” tipi savaş uçaklarının fırlattığı “X-22” füzeleriyle vurulduğunu açıklamıştı. Ukrayna’nın güneyindeki Mıkolayiv Bölge Askeri Yönetim Başkanı Vitaliy Kim, gece Rus birliklerince Mıkolayiv ve Oçakov kentlerine düzenlenen hava saldırısında bir çocuğun hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı. Kim, kente yapılan yaklaşık 11 roket saldırısının yarısının Ukrayna Hava Savunma Sistemlerince püskürtüldüğünü kaydetti.

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