Ukrayna'da Tarım Bakanı istifa etti
Ukrayna Tarım Bakanı Roman Leşenko görevinden istifa etti. İstifanın sebebiyle ilgili ise herhangi bir açıklama yapmadı.
Dünya 24.03.2022, 16:25
Ukrayna Tarım Bakanı Roman Leşenko istifa etti. İstifa haberini doğrulayan Bakan yardımcısı istifanın nedeniyle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.
Ukrayna Tarım Bakanı Roman Leşenko istifa etti. Ukrayna Tarım Bakanı Roman Leşenko'nun istifasını çarşamba günü sunduğu ve personelini konuyla ilgili bilgilendirdiği belirtildi.
İstifa haberini doğrulayan Bakan yardımcısı istifanın nedeniyle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.
Ekonomichna Pravda gazetesi, Leşenko'nun ilk yardımcısı Taras Vysotsky'nin bakan vekili olarak görev yapacağını söyledi.
Leşenko, görevine 2020'nin kasım ayında başlamıştı.
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