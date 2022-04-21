Ukrayna'da OHAL 1 ay daha uzatıldı
Ukrayna Parlamentosu, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin ülkede uygulanan sıkıyönetim rejiminin uzatılmasına ilişkin yasa tasarısını kabul etti.
Dünya 21.04.2022, 17:22
Ukrayna Parlamentosu'nda (Verhovna Rada), Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin gönderdiği "Devlet Başkanı'nın Ukrayna'da Sıkıyönetimin Uzatılmasına Dair Kararnamesi'nin Onaylanması Hakkında Yasa Tasarısı" görüşüldü ve kabul edildi.
Buna göre ülkedeki sıkıyönetim uygulaması 25 Mayıs'a kadar devam edecek.
Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine saldırması nedeniyle 24 Şubat ile 25 Nisan arasında sıkıyönetim ilan etmişti.
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