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Ukrayna'da "Bayraktar: Efsane kanatlar" belgeseli

Ukrayna, Rusya'ya karşı savaşta büyük faydasını gördüğü Bayraktar SİHA'ları için belgesel yaptı.

Dünya 28.01.2023, 23:34
Ukrayna'da "Bayraktar: Efsane kanatlar" belgeseli

Ukrayna'nın en büyük televizyon kanallarından 1+1, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2'leri anlatan "Bayraktar Efsane Kanatlar" belgeseli yayınladı.

Ukrayna televizyonlarının çoğunda yayınlanan belgesel için Ukraynalı gazeteci Natalia Moseichuk ve ekibi, İstanbul'da 3 gün boyunca çekimler yaptı.

Belgesel için Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile özel söyleşi de yapıldı.

Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar, belgeselde Baykar'ın hikayesini ve Bayraktar TB2'lerin geliştirilme safhalarını anlattı.

"Bayraktar Efsane Kanatlar" adını taşıyan belgesel, Ukrayna'daki televizyon kanallarının yanı sıra, "Baykar Technologies" Youtube hesabından da yayımlandı.

Öte yandan Haluk Bayraktar da belgeseli Twitter hesabından paylaştı.

- "Bayraktar, gelecekteki zaferin sembolü"

Ukraynalı gazeteci Moseichuk, 1 saat 47 dakikalık belgeselde Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'ı "önce insan, sonra iş adamı" olarak gördüklerini dile getirdi.

Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'ın Ukrayna'daki savaşta Ukraynalıları anladıklarını kaydeden Moseichuk, "Çünkü onlar için savaş bir bakış açısı, inanç meselesi ve ayrıca ahlaki duruş meselesidir. Çünkü paranın ve ticari başarının önemi yoktur. Babaları Özdemir Bayraktar onlara öyle öğretti. 'Hakkı üstün tutmak yaşam gayemizdir' diyordu ve seçimlerini yaptılar." dedi.

Moseichuk, belgeselde Rus bombardımanları nedeniyle dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov An-225'in ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldiğini anımsatarak, "Diğer kayıplarımızın yanı sıra Ruslar uçağımız Mriya'yı (Rüya) imha ettiklerinde yeni bir efsanemiz doğdu: Bayraktar, gelecekteki zaferin sembolü." ifadelerini kullandı.

- "Biz bu işi Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesi olarak görüyoruz"

Belgeselde Moseichuk'un sorularını yanıtlayan Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, "Biz bu işi Türkiye'nin bir bağımsızlık mücadelesi olarak görüyoruz. Ve bu işin Türkiye'nin bağımsız ve güçlü geleceğinin ancak bu tarz işlerde, bu oyun değiştirici alanlarda adım atarak olabileceğine inanıyoruz. Dolayısıyla babamdan da bize gelecek şekilde hiçbir zaman Baykar için, bizim için ne kadar para kazandığımız, ne kadar gelir ürettiğimiz değil, neleri başardığımız her zaman öncelikli oldu." değerlendirmesini yaptı.

Savaşın devam ettiği Ukrayna'da da halkın Bayraktar TB2 alımı için kampanyalar düzenlediğini hatırlatan Haluk Bayraktar, "Çocuklar kiraz sattı, kazandığı parayı buraya attı. İşte, kız çocukları saçını kesti bu kampanyaya katıldı. Dolayısıyla biz bunları görüp 'tamam parayı verin, biz de size uçak verelim', biz bunu yapamazdık. Ukrayna'nın yaşadığı bu zorlu süreçte mutlak surette insani bir duruş sergileme zorunluluğunu hissettik. Bütün bu kampanyalara 'tamam biz kesinlikle bu paraları almayacağız, siz bu paraları Ukrayna için kullanın, biz size bu uçakları ücretsiz vereceğiz' diye karar aldık." ifadelerine yer verdi.

- Bayraktar TB2

Bayraktar TB2 SİHA'lar, Rusya ile Ukrayna arasında süren savaşta Ukrayna Ordusu tarafından savunma amacıyla aktif olarak kullanılıyor. Bayraktar TB2'leri satın alarak Ukrayna ordusuna bağışlamak için Litvanya, Ukrayna, Polonya, Letonya, Norveç ve Kanada'da halk tarafından yardım kampanyaları düzenlendi.

Baykar, Litvanya, Ukrayna ve Polonya'da düzenlenen kampanyalardan toplanan bağışı kabul etmeyerek Bayraktar TB2 SİHA satın almak amacıyla toplanan yardımı Ukrayna halkının insani ihtiyaçlarının karşılanması için bağışladı.

2000'li yılların başından itibaren insansız hava araçları alanında en büyük katma değer olan yazılım ve donanım sistemlerini Türk mühendislerinden oluşan ekibiyle milli ve özgün olarak geliştiren Baykar, 13 farklı disiplindeki mühendislik gücüyle alanında dünyanın lider teknoloji firmalarından biri olarak gösteriliyor.

Tüm kritik aksamı, tasarım ve yazılımları Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA'lar, dünyada rekor sayılacak düzeyde yüzde 93'lük yerli sanayi katılımıyla İstanbul'da bulunan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde üretiliyor.

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