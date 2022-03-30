Ukrayna'da 4 milyon mülteci komşu ülkelere geçti

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Ukrayna'dan komşu ülkelere geçen mülteci sayısının 4 milyona ulaştığını duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı saldırıların etkileri sürüyor.

Başta başkent Kiev olmak üzere, birçok yerde gerginlik sürerken, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi Ukrayna'dan çıkan mültecilere yönelik açıklama yaptı.

Grandi, Ukrayna'dan komşu ülkelere geçenlerin sayısının 4 milyona ulaştığını söyledi.