Ukrayna: 'Bir Rus general daha öldürüldü'
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, ülkeye saldıran Rus ordusundan bir generalin daha öldürüldüğünü bildirdi.
Dünya 19.03.2022, 11:00
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, ülkeye işgal harekatı düzenleyen Rus ordusundan bir generalin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rusya 8. Muhafız Ordusu Komutanı Korgeneral Andrey Mordviçev'in Ukrayna askerlerince Herson'a bağlı Çernobaevka bölgesinde öldürüldüğü belirtildi.
Ukrayna makamları daha önce de 4 Rus generalin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.
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