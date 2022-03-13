Ukrayna Başsavcılığı: Rusya'nın saldırıları sebebiyle 85 çocuk hayatını kaybetti
Ukrayna Başsavcılığı, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşta 24 Şubat ile 13 Mart arasında Rus Silahlı Kuvvetlerince düzenlenen saldırılar nedeniyle 85 çocuğun öldüğünü, 100'e yakın çocuğun da yaralandığını açıkladı.
Dünya 13.03.2022, 14:35
Başsavcılığının yaptığı yazılı açıklamada, savaştan en çok etkilenen çocukların Kiev, Harkiv, Donetsk, Sumi, Herson, Mykolaiv ve Jitormir bölgelerinden olduğu bilgisi verildi.
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