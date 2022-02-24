Ukrayna 5 Rus savaş uçağını düşürdü
Ukrayna ordusu, Luhansk'ta 5 Rus uçağı ve 1 Rus helikopterini düşürdüğünü açıkladı.
Dünya 24.02.2022, 09:22
Ukrayna, Luhansk'ta 5 Rus uçağı ve 1 Rus helikopterini düşürdüğünü duyurdu.
Ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, yayımladığı yazılı açıklama ile, Rus ordusunun ülkenin doğusundaki birliklerini "yoğun bir biçimde bombalamaya" başladığını duyurdu.
Ordu, Kiev yakınlarındaki Boryspil Havaalanı da dahil olmak üzere diğer bazı havaalanlarına da füze saldırısı düzenlendiğini aktardı.
Açıklamada, Ukrayna hava kuvvetlerinin Rusya'nın saldırısına karşı cevap verdiğine ve püskürttüğüne işaret edildi.
Öte yandan ordu, güneydeki Odesa şehrinde, Rus paraşütçü birliklerinin olduğu yönündeki haberleri de yalanlandı.
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