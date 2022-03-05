Ukrayna: '10 binden fazla Rus askeri hayatını kaybetti'
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 24 Şubat’tan bu yana devam eden savaşta 10 binden fazla Rus askeri yaşamını yitirdi.
Dünya 05.03.2022, 11:54
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, savaşta hayatını kaybeden Rus asker sayısının 10 bini aştığını duyurdu.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna ile Rusya arasında 24 Şubat’tan bu yana devam eden savaşta karşı tarafın kayıp verilerinin güncellendiği bildirildi.
Buna göre 10 binden fazla Rus askeri hayatını kaybetti. 39 uçak, 40 helikopter, 269 tank, 945 zırhlı araç, 105 topçu sistemi, 409 araç, 60 yakıt tankı ve 3 insansız hava aracı etkisiz hale getirildi.
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