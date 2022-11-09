Üç ülkeden Kuzey Kore'nin füze testlerine kınama

Yonhap'ın haberine göre, Kore Yarımadası Özel Temsilcisi Kim Gunn, Japonya Dışişleri Bakanlığı Asya ve Okyanusya İşleri Genel Müdürü Funakoşi Takehiro ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Kuzey Kore Özel Temsilcisi Sung Kim, Kuzey'in son dönemde artan füze denemelerine ilişkin telefon görüşmesi yaptı.

Temsilciler, Kuzey Kore'nin "provokasyonlarının" Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının ihlali olduğunun ve kabul edilemeyeceğinin altını çizdi.

Kuzey'in Doğu Denizi'ne kısa menzilli balistik füze atmasını kınayan temsilciler, olası tehditlere karşı iş birliğini güçlendirme taahhüdünde bulundu.

Pyongyang, ABD ve Güney Kore'nin "Vigilant Storm" adlı ortak hava tatbikatını protesto etmek için geçen hafta Doğu Denizi ve Sarıdeniz'e 35 füze fırlatmıştı.