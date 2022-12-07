Üç çocuk film izledikleri için idam edildi
Yerel medyanın bildirdiğine göre Güney Kore dizilerini izleyip, arkadaşları arasında dağıttıkları için üç lise öğrencisi hakkında idam kararı alındı.
Dünya 07.12.2022, 08:04
Independent'ta yer alan habere göre, Çin sınırına yakın Hyesan bölgesindeki gençler, Ekim ayının başlarında, birçok Güney Kore ve ABD dizisi izledi ardından da bunu diğer öğrenciler arasında dağıttı.
Özgür Asya Radyosu'nun olaya tanık olan iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, yakalanan 3 genç Güney Kore filmlerini izleyip dağıttığı için kurşuna dizerek idam etti.
Sonrasında yapılan açıklamada 2 gencin Güney Kore filmlerini izleyip dağıttığı için, 1 gencin ise üvey annesini öldürdüğü için idam edildiği ifade edildi.
Kuzey Kore'de Güney Kore'ye yönelik içerikleri izlemek, paylaşmak ve satmak yasak olarak biliniyor. Bunu yapanlar idam cezasına çarptırılıyor.
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