Twitter: Kullanıcı sayısı tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı
The Verge tarafından elde edilen bir şirket belgesine göre, Twitter'ın günlük kullanıcı sayısı, Elon Musk'ın platforma sahip olduğu ilk tam hafta boyunca "tüm zamanların en yüksek seviyelerine" ulaştı.
Dünya 08.11.2022, 10:46
The Verge tarafından elde edilen belgelere göre, Musk'ın devralınmasından bu yana Twitter'ın para kazanılabilir günlük kullanıcı (mDAU) büyümesi yüzde 20'den fazla hızlandı.
Twitter'ın satış ekibi, bugün reklamverenlere göndereceği mesajda, "Twitter'ın en büyük reklam pazarı ABD'de daha da hızlı büyüyor" diyecek.
Elon Musk da pazar günü Twitter'ı satın alma anlaşmasının açıklanmasından bu yana "kullanıcı sayıları dünya çapında önemli ölçüde arttı" diye tweet attı.
Twitter en son 237,8 milyon mDAU ve ikinci çeyrek için yıllık yüzde 16,6 büyüme bildirdi.
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|29
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|12
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|Takımlar
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|12
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|2. Bodrumspor
|11
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|11
|21
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|12
|20
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|11
|19
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|11
|19
|7. Rizespor
|11
|18
|8. Pendikspor
|11
|18
|9. Bandırmaspor
|11
|15
|10. Sakaryaspor
|12
|15
|11. Adanaspor
|12
|14
|12. Göztepe
|11
|14
|13. Tuzlaspor
|11
|12
|14. Altay
|12
|12
|15. Altınordu
|11
|12
|16. Ö.K Yeni Malatya
|12
|10
|17. Erzurumspor
|11
|10
|18. Gençlerbirliği
|11
|7
|19. Denizlispor
|12
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|13
|34
|2. M.City
|13
|32
|3. Newcastle
|14
|27
|4. Tottenham
|14
|26
|5. M. United
|13
|23
|6. Brighton
|13
|21
|7. Chelsea
|13
|21
|8. Liverpool
|13
|19
|9. Fulham
|14
|19
|10. Crystal Palace
|13
|19
|11. Brentford
|14
|16
|12. Leeds United
|13
|15
|13. Aston Villa
|14
|15
|14. Leicester City
|14
|14
|15. West Ham United
|14
|14
|16. Everton
|14
|14
|17. Bournemouth
|14
|13
|18. Southampton
|14
|12
|19. Wolves
|14
|10
|20. Nottingham Forest
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|13
|34
|2. Real Madrid
|13
|32
|3. Atletico Madrid
|13
|24
|4. Real Betis
|13
|24
|5. Osasuna
|13
|23
|6. Real Sociedad
|13
|23
|7. Athletic Bilbao
|13
|21
|8. Rayo Vallecano
|13
|21
|9. Villarreal
|13
|18
|10. Real Valladolid
|13
|17
|11. Valencia
|13
|16
|12. Mallorca
|13
|16
|13. Getafe
|13
|14
|14. Girona
|13
|13
|15. Almeria
|13
|13
|16. Espanyol
|13
|12
|17. Sevilla
|13
|11
|18. Celta Vigo
|13
|11
|19. Cadiz
|13
|11
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|13
|4