Twitter, gazetecilerin askıya alınan hesaplarını geri açtı
Elon Musk, uçağıyla ilgili kamuya açık verilerin yayınlanmasına dair tartışmaların ardından bir gün süreyle askıya alınan bazı gazetecilerin Twitter hesaplarını eski haline getirdi.
Dünya 17.12.2022, 12:57
Musk, kendisinin "gerçek zamanlı lokasyon bilgilerini" paylaşan ve askıya alınan hesapların durumuna ilişkin anket yaptı.
Hesapların açılması zamanını takipçilerine soran Musk, seçeneklere "Şimdi" ve "7 gün içinde"yi ekledi. İlk seçeneğin daha fazla oy almasının ardından ünlü milyarder, konumuna dair bilgileri paylaşan askıdaki hesapların an itibarıyla açılacağını belirtti.
Reuters'da yer alan haberde; aralarında New York Times, CNN ve Washington Post'tan isimilerin de bulunduğu bazı hesapların yeniden aktif edildiği bilgisi verildi.
Fransa, Almanya, İngiltere ve Avrupa Birliği'nden yetkililer daha önce hesapların askıya alınmasını kınamıştı.
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