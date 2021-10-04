Twitter'dan Taliban Sözcüsü Mücahid'in hesabına kısıtlama

Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban'ın uzun zamandır sözcülüğünü yapan Zabiullah Mücahid'in Twitter hesabı askıya alındı. Hamle, dün başkent Kabil'de Mücahid'in annesinin cenaze törenine IŞİD-Horasan örgütü tarafından düzenlenen bombalı saldırının ardından geldi.

Twitter'dan yapılan açıklamada, kararın, olayın ardından Mücahid'in hesabından yaşanan 'bir dizi olağan dışı hareketlilikten' kaynaklandığı belirtildi. Bununla birlikte sözcünün Peştuca ve Darice dillerinde paylaşım yaptığı hesaplarına erişilemezken, İngilizce hesabı halihazırda aktif görünüyor.

Kaynak: SPUTNİK