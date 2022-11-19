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Twitter'da birçok çalışan işten ayrıldı

Elon Musk, uzun saatler boyunca yoğun çalışmak istemeyen çalışanlara uyarı göndermişti. Birçok çalışanın işten ayrıldığı belirtiliyor.

Dünya 19.11.2022, 12:26
Twitter'da birçok çalışan işten ayrıldı

Ünlü milyarder Elon Musk, geçtiğimiz günlerde sosyal medya devi Twitter'ı satın aldığını resmen açıkladı ve hızlıca çalışmalara başladı.

Elon Musk, Twitter "düzelene" kadar sürekli olarak şirketin San Francisco'daki merkezinde kalacağını açıklamıştı. Yoğun çalışma temposu içinde olan ünlü milyarder, çalışanlarından da aynı şeyi yapmalarını istiyor.

"Ya çalışın ya çıkın"

Elon Musk, uzun saatler boyunca yoğun çalışmak istemeyen çalışanlara süre verdiğini, aksi halde kovulacaklarını bildirmişti.

Elon Musk, daha önce haftanın yedi günü sabahtan akşama kadar çalıştığını, ancak bunu kimseye tavsiye etmediğini söylemişti.

Twitter'ın New York kentindeki merkezinde yer alan binada asılı olan bir kağıtta, "Twitter çalışanları dikkat. Tüm çalışanlar aynı ücret karşılığında haftada 80 saat çalışmalı ve beni küçük gören ya da duygularımı inciten herkes kovulacaktır. Dünya'nın en zengin insanı Elon Musk" yazdığı görüldü.

Çalışanlar şirketi terk ediyor

Elon Musk'ın personelden uzun saatler boyunca çalışmalarını istemesinin ardından, yüzlerce Twitter çalışanının şirketten ayrıldığı bildirildi.

"12 yıl sonra Twitter'dan ayrıldım"

Teknoloji haberleri yapan The Verge internet sitesi, Musk'ın elektronik postasının ardından Twitter'da şirket içi mesajlaşmada kullanılan "Slack" kanalında çok sayıda istifa mesajlarının paylaşıldığını söyledi.

Şirket çalışanlarından Satanjeev Banerjee isimli mühendis, yaptığı paylaşımda, "Ve aynen böyle 12 yıl sonra Twitter'dan ayrıldım." ifadesini kullandı.

"Twitter'ı buradan kurtarmak çok zor olacak"

Başka bir Twitter çalışanı da "görevinin Twitter 1.0 ile bittiğini ve Twitter 2.0'da" olmak istemediğini yazdı.

Bir diğer kullanıcı da mesajında "Burayı harika bir yer haline getiren herkes ayrılıyor gibi. Kalan personel ne kadar fazla çalışırsa çalışsın Twitter'ı buradan kurtarmak çok zor olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kritik öneme sahip çalışanların istifasını engellemek istedi

Öte yandan The New York Times gazetesine göre Musk, bazı Twitter çalışanlarıyla bir araya gelerek "kritik öneme sahip roller üstlenen çalışanların" ayrılmasını engellemeye çalıştı.

CNN'in ulaştığı elektronik postada da Twitter'ın bazı çalışanlara "Twitter'ın heyecan verici geleceğinde sizinle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz.” mesajını gönderdiği ortaya çıktı.

Ofisler kapatıldı

The New York Times'ın haberine göre, Twitter, Musk'ın çalışanlarının yaklaşık yarısını işten çıkarıp kalanlara da uzun çalışma saatlerini kabul etmelerine dair bildirimin arından başlayan istifa dalgası nedeniyle ofislerini geçici olarak kapattı.

21 Kasım'da açılacağı kaydedilen ofislerin kapatılma gerekçesi ise açıklanmadı.

Musk'ın uzun ve daha fazla çalışma saatlerine hazırlıklı olunması ya da 36 saatte istifa edilmesi çağrısı yaptığı çarşamba günü şirketin 2 bin 900 çalışanı bulunuyordu.

Şirketin yeni sahibi Musk, iki hafta önce 7 bin 500 şirket çalışanından yaklaşık yarısının işine son verirken istifa süreci devam etmişti.

Musk, çarşamba günü gönderdiği elektronik postada işten ayrılanlara en az 3 aylık maaşları kadar kıdem tazminatı ödemesi yapılacağını açıklamıştı.

#Twitter #Elon Musk
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