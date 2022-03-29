Turunç toplayan kadınlara iki otomobil çarptı: 3 ölü
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde refüjde turunç toplayan 3 kadın, iki otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Sürücüler gözaltına alındı.
Dünya 29.03.2022, 08:59
M.K.A. yönetimindeki otomobil, Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda reçel yapmak için refüjdeki ağaçtan turunç toplayan Birsen Sonkur, Nilüfer Kanat ve Özler Büyükmazı'ya çarptı.
Yolun karşı tarafına savrulan kadınlara, S.D. yönetimindeki otomobil de çarptı.
Şoförler gözaltına alındı
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Sonkur, Kanat ve Büyükmazı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kadınların cenazeleri Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Otomobil sürücüleri gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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