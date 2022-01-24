TURKOVAC için yeni çalışma! Dünyada ilk olacak

Türkiye'nin COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında uyguladığı aşılama programı devam ediyor. Yerli aşı TURKOVAC, yeterli bilimsel verilerin toplanmasının ardından kullanıma sunuldu. Yerli aşı için yeni çalışma bugün başlatılıyor.

Bu kapsamda, iki BioNTech üzerine bir doz TURKOVAC çalışması yapılarak hastadaki antikor değişimi gözlenecek. Çalışma ilk olarak Ankara Şehir Hastanesi merkezli yapılacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çarşamba günü gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, mRNA üzeri inaktif çalışmasının dünyada ilk olacağını söylemişti.