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Türkmenistan ile 9 maddelik ortak bildiri imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan’da mevkidaşı Berdimuhammedov ile ortak anlaşmalara imza attı. Erdoğan “Türkmenistan’la ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmakta kararlıyız” dedi. Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15’inci Liderler Zirvesi için gittiği Aşkabat’ta “Kara ve hava yolu taşımacılığının yanı sıra enerji alanında da görüş alışverişinde bulunduk. Bugün imzaladığımız ortak bildiri 9 maddeden oluşuyor. Kardeş Türkmenistan’la zemini daha da güçlendiriyoruz. Anlaşmaların hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum” diye konuştu.

Dünya 28.11.2021, 10:06
Türkmenistan ile 9 maddelik ortak bildiri imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hem resmi ziyarette bulunmak hem de Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15’inci Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere gittiği Türkmenistan’da temaslarına başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkent Aşkabat’ta bulunan Oğuzhan Köşkü’nde Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov tarafından karşılandı. Karşılamanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, Oğuzhan Köşkü’ndeki baş başa ve heyetler arası görüşme ile anlaşmaların imza töreni ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Ata yurdu Türkmenistan’a gelmekten büyük bir bahtiyarlık duyduğunu belirten Erdoğan, Berdimuhamedov’a, “Kadirli Doğanım” diye hitap ederek, nazik daveti ve gösterdiği misafirperverlik için teşekkür etti.

EKONOMİDE STRATEJİK İŞBİRLİĞİ

Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ile gerçekleştirdikleri görüşmelerde, “kemik kardeşliği”ne dayanan ilişkileri tüm boyutlarıyla ele aldıklarını söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

“Ticaret hacmimizi, ilk planda 5 milyar dolara çıkartmak üzere gerekli adımları atmak konusunda kararlıyız. Kara ve hava yolu taşımacılığının yanı sıra enerji alanındaki iş birliğimizi geliştirmek amacıyla yapabileceklerimiz hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Tarihi ve kültürel ortaklığa dayalı stratejik iş birliğimiz çerçevesinde eğitim, kültür, gençlik ve spor gibi beşeri alanlardaki ilişkilerimize yeni bir ivme kazandırma konusunda da hemfikiriz.

Bugün imzaladığımız ortak bildiri, 9 maddeden aynı zamanda oluşuyor, ve bu anlaşmayla birlikte kardeş Türkmenistan ile ilişkilerimizin ahdi zeminini daha da güçlendirdik. İnşallah yarın da Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi vesilesiyle Kadirli Doğanım ile tekrar bir araya geleceğiz. Diğer dost ve kardeş ülke liderleriyle Teşkilat çerçevesindeki iş birliğimizi nasıl daha da ilerletebiliriz, bunları da tek tek kendileriyle görüşme fırsatını bulacağız. Değerli Devlet Başkanı, Kadirli Doğanım Berdimuhamedov’a ve tüm Türkmen makamlarına misafirperverlikleri için şükranlarımı sunuyor, görüşmelerimizin ve imzaladığımız belgelerin hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.”

Erdoğan’a devlet nişanı

Basın toplantısının ardından Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov tarafından Devlet Nişanı tevcih edilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet İşbirliği Nişanı’nın tarafına tevcihinden dolayı onur duyduğunu belirtti. “Bu nişanla şahsıma gösterilen teveccüh için yürekten teşekkür ederim.” diyen Erdoğan, “Bu ali nişana layık görülmem, ata yurdumuz Türkmenistan’a gerçekleştirdiğim resmi ziyareti taçlandırmıştır. Nişanın Türkiye Cumhurbaşkanı olarak şahsıma tevcihi karşılıklı saygı, anlayış ve ortak çıkarlar temelinde her alanda gelişen ilişkilerimizin somut bir tezahürüdür. Ülkelerimiz arasındaki dostluk ve karşılıklı muhabbetin yeni bir sembolü olarak gördüğüm bu nişanla kemik kardeşliğimiz bir kez daha perçinlenmiştir” dedi.

Liderlerin gündemi ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaretlerinin ardından Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov’un başkanlığında “Birlikte Geleceğe” temasıyla bugün düzenlenecek Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15’inci Liderler Zirvesi’ne iştirak edecek. Zirve çerçevesinde Türkiye’nin kurucu üyesi olduğu Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın etkinliğinin artırılması, üye ülkeler arasında ticaret ve ulaştırma ağlarının yaygınlaştırılması planlanıyor.

Kaynak: Yeni Şafak
#Türkmenistan
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