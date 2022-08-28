Türkiye'den Pakistan'a yardım eli
Pakistan, Muson yağmurlarının etkisi altında. Aralıksız yağış sonucu bir günde 119 kişi öldü, toplam can kaybı 1000'i aştı. Türkiye, felaketin vurduğu Pakistan'a yardım elini uzattı. Pakistan'a yardım malzemelerini taşıyan iki uçak Ankara'dan hareket etti.
Pakistan uzun zamandır sel felaketi ile boğuşuyor. Kanalizasyon borularından çıkan atıklar suya karışıyor. Halk salgın hastalık tehdidiyle karşı karşıya...
Kurtarma ve yardım çalışmaları sel ve su baskınları nedeniyle güçlükle yürütülüyor.
285 bini aşkın ev yıkıldı
1000'den fazla kişinin öldüğü, bin 500'den fazla kişinin de yaralandığı felakette yapılar da hasar gördü. 149 köprü ve 285 bini aşkın ev tamamen yıkıldı.
Novşera şehrinden geçen Kabil Nehri’nin su seviyesi yükseldi. Yerleşim yerlerinin su altında kalması nedeniyle bölge sakinleri tahliye edildi.
Türkiye harekete geçti
Türkiye zor durumda olan Pakistan'a yardım için harekete geçti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşıyla görüşerek destek mesajı verdi.
AFAD'dan yapılan açıklamada da "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, sel bölgesine gidiyoruz" denildi.
İki yardım uçağı yola çıktı
Milli Savunma Bakanlığı, Pakistan'a yardım malzemelerini taşıyan iki uçağın hareket ettiğini duyurdu.
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