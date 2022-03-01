banner38

Türkiye'den BMGK'da 'çatışmaların durdurulması' çağrısı

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Ukrayna'daki son gelişmelerle ilgili, "Şu anda, insani bir molaya ihtiyacımız var. Masum sivillerin kaybedilmesini önlemenin tek yolu budur" dedi.

Dünya 01.03.2022, 07:43 01.03.2022, 08:03
Türkiye'den BMGK'da 'çatışmaların durdurulması' çağrısı

Türkiye'nin Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu, New York'taki BM Genel Kurulu Ukrayna Acil Özel Oturumu'nda, Ukrayna topraklarına yapılan saldırıyı, "Sebepsiz, haksız ve yakın tarihte eşi görülmemiş bir saldırganlık eylemi. Yasa dışı, gayri meşru ve kabul edilemez." diye niteledi.

Uluslararası toplum, sınırların güç kullanılarak değiştirilmesinin BM'nin temel ilkelerine aykırı olduğunu belirten Türk Büyükelçi, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı, uluslararası hukukun açık ve ciddi bir ihlalidir. Kurallara dayalı uluslararası sisteme karşı bir meydan okuma eylemidir. BM Sözleşmesine hakarettir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, bölgesel ve küresel güvenliği tehdit eden bu hukuksuz eylemleri kınadığını belirten Sinirlioğlu, "Ayrıca, nükleer silahlara atıfta bulunan Rus söyleminin son zamanlarda artmasını da esefle karşılıyoruz." dedi.

Kırım'ın ilhakını da gündeme getirdi

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu, Moskova'nın Ukrayna topraklarının ayrılıkçı bölgesinin sözde bağımsızlığını tanıma kararını, "Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetlerini tanıma kararını, Kırım'ın yasadışı ilhakını reddettiğimiz gibi reddediyor ve iptali için çağrıda bulunuyoruz." sözleriyle eleştirdi.

Sinirlioğlu, "Ukrayna'ya karşı devam eden saldırganlık eylemi karşısında, Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları içinde bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne, birliğine ve egemenliğine verdiğimiz desteğin netliğini koruyoruz." diye konuştu.

Her iki tarafı da Minsk Anlaşmaları ve herkesin güvenlik kaygıları temelinde müzakerelere başlamaya çağıran Temsilci, Türkiye'nin bu durumdan barışçıl bir çıkış yolunda her türlü çabayı bir kez daha kolaylaştırmaya hazır olduğunu vurguladı.

"Şu anda, insani bir molaya ihtiyacımız var"

Rusya'nın "korkunç askeri saldırısında" başlangıcından bu yana yüzlerce insanın hayatını kaybettiğini ifade eden Feridun Sinirlioğlu,"Şu anda, insani bir molaya ihtiyacımız var. Masum sivillerin ciddi ve geri dönüşü olmayan bir şekilde kaybedilmesini önlemenin tek yolu budur." diyerek çatışmaların durdurulması çağrısında bulundu.

Türk Büyükelçi, taraflar arasında bugün başlayan görüşmelerin ateşkes için sonuç odaklı olmasını, iyi niyetle yaklaşılmasını ve zaman kazanmak için kötüye kullanılmamasını tavsiye etti.

BM Güvenlik Konseyi'nin Rusya'yı kınama kabiliyeti konusunda başarısız olduğunu dile getiren Sinirlioğlu, BM'nin söz verdiği insanları savunması ve bunu Güvenlik Konseyi'nden daha etkili bir şekilde yapması gerektiğini söyledi.

Sinirlioğlu, Ukrayna'nın BM'nin kurucu üyelerinden olduğunu hatırlattığı konuşmasını, "Ülkem savaşa ve saldırganlığa kararlı bir şekilde karşı çıkmaya, barış için baskı yapmaya ve uluslararası hukuka ve BM Sözleşmesine bağlı kalmaya devam edecektir." sözleriyle tamamladı.

#türkiye #Birleşmiş Milletler
Yorumlar (0)
banner35
3
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Fenerbahçe 27 46
5. Adana Demirspor 27 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 27 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 27 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 24 34
11. Keçiörengücü 25 34
12. Gençlerbirliği 26 33
13. Tuzlaspor 24 31
14. Kocaelispor 25 29
15. Menemen Belediyespor 26 29
16. Denizlispor 26 27
17. Altınordu 26 25
18. Bursaspor 24 24
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Aston Villa 25 30
13. Leicester City 23 27
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 24 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 26 54
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Villarreal 26 42
7. Real Sociedad 25 41
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 25 26
17. Granada 26 25
18. Cadiz 26 21
19. Deportivo Alaves 26 21
20. Levante 26 18