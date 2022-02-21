Türkiye-Yunanistan istişari görüşmelerinin 64. turu Atina'da yapılacak
Türkiye ile Yunanistan arasında düzenlenen istişari görüşmelerin 64. turu yarın Atina'da yapılacak.
Dünya 21.02.2022, 09:47
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Yunanistan istaşari görüşmelerinin 64'üncü turu yarın Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleştirilecek.
Görüşmelerin bir önceki turu 6 Ekim 2021'de Ankara'da yapılmıştı.
Daha önce "istikşafi" nitelemesi kullanılan görüşmeler için 63'üncü görüşme turu ile birlikte "istişari" ifadesi kullanılmaya başlanmıştı.
Görüşmelerde, Ege ve Akdeniz'e yönelik sorunların etraflıca ele alınması bekleniyor.
İki ülke, Ege sorunlarına her iki tarafın da kabul edebileceği "adil, kalıcı ve kapsamlı" çözüm için zemin hazırlamak amacıyla görüşmelere 12 Mart 2002'de Ankara'da başlamıştı.
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