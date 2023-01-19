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Türkiye ve ABD Stratejik Mekanizması toplantısı sonrası ortak açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye – ABD Stratejik Mekanizması’nın dördüncü toplantısı sonrasında ortak açıklama metni yayınladı.

Dünya 19.01.2023, 09:07
Türkiye ve ABD Stratejik Mekanizması toplantısı sonrası ortak açıklama

Ortak açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'ın Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma II. Bakanlar Toplantısı kapsamında ABD'nin başkentinde bir araya geldikleri kaydedildi.

Stratejik Mekanizma çerçevesinde, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal'ın ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Büyükelçi Victoria Nuland'la bir araya geldiği hatırlatılan açıklamada, tarafların geniş bir yelpazedeki ikili işbirliği hakkında kapsamlı bir diyalog gerçekleştirdiği ve NATO müttefikleri olarak ortaklığın önemini vurguladıkları aktarıldı.

ABD'den Tahıl Koridoru Girişimi'nden dolayı Türkiye'ye teşekkür

Açıklamada, Bakan Çavuşoğlu ve Bakan Blinken'ın, ortaklıklarını ve dışişleri bakanlıkları üst düzey yetkilileri başkanlığında 17 Ocak 2023'te Washington'da kurumlar arası katılımla gerçekleştirilen görüşmeleri temel aldıkları belirtilerek, "Bakan Çavuşoğlu ve Bakan Blinken, somut ve sonuç odaklı ikili pozitif gündeme bağlılıklarını yinelemişlerdir. Bakanlar, Türkiye'nin F-16 filosunun modernizasyonu dahil olmak üzere, Türkiye - ABD savunma ortaklığının güçlendirilmesini ele almışlardır." ifadeleri kullanıldı.

Bakan Çavuşoğlu ve Bakan Blinken'ın, Rusya'nın kabul edilemez savaşı karşısında Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne açık desteklerinin altını çizdikleri, savaşı sona erdirecek bir çözüm bulunmasına yönelik desteklerini teyit ettikleri bildirilen açıklamada, "ABD, Karadeniz Tahıl Koridoru Girişimi'nin hayata geçirilmesindeki arabulucu rolü nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etmiş ve iki taraf hayat kurtarıcı nitelikteki söz konusu mekanizmanın küresel tahıl talebini karşılamaya yetecek kapasitede işletilmesi ihtiyacı üzerinde durmuştur." değerlendirilmesinde bulunuldu.

Açıklamada, iki bakanın, Güney Kafkasya'da barışın ilerletilmesine yönelik eşgüdüm ve işbirliğinin artırılmasında mutabık kaldıkları ifade edildi.

Bakan Çavuşoğlu ve Bakan Blinken'ın, mevcut tehdit ve sınamalar karşısında NATO kapsamındaki eşgüdümün ve dayanışmanın artırılmasının yollarını ele aldıkları, müttefikler olarak müşterek savunmanın yanı sıra NATO’nun açık kapı politikasına yönelik süregelen bağlılıklarını yineledikleri vurgulanan açıklamada, Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında, Finlandiya ve İsveç'in NATO ittifakına katılım başvurularının ilerletilmesi amacıyla imzalanan üçlü mutabakatın uygulanmasını görüştükleri aktarıldı.

Açıklamada, iki bakanın Doğu Akdeniz'deki durumu ele aldıkları ve istikrar ile iletişim kanallarının muhafazasının önemi üzerinde mutabık kaldıkları ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Bakan Çavuşoğlu ve Bakan Blinken, terörizmin her tür ve tezahürüyle mücadele gerekliliğini teyit etmiştir. Bu bağlamda Türkiye ve ABD, kolluk kuvvetleri ve bilgi paylaşımına dayanan mevcut işbirliği temelinde, Stratejik Mekanizma bünyesinde terörizmle mücadele istişareleri düzenlenmesini planlamaktadır. Bakan Blinken, 13 Kasım 2022'de İstanbul’da yaşanan terör saldırısını bir kez daha kınamış ve ABD’nin, Türkiye’yle terörle mücadelesinde omuz omuza durduğunu teyit etmiştir. Taraflar, başta PKK ve DEAŞ olmak üzere, terör örgütleriyle mücadele çabalarında yakın eşgüdüm ve işbirliğinin korunmasını öngörmüştür."

"Türkiye ve ABD Stratejik Mekanizma kapsamındaki temasları sürdürmeye karar vermiştir"

Tarafların, Suriye krizinin tüm veçhelerini ele aldıkları ve Türkiye ile ABD'nin, 2254 sayılı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BMGK) kararı doğrultusunda Suriyelilerin öncülüğündeki bir siyasi sürece bağlılıklarını tekrarladıkları belirtilen açıklamada, tarafların Suriye'ye yönelik sınır ötesi insani yardım mekanizmasının süresini uzatan son BM Güvenlik Konseyi kararını memnuniyetle karşıladığı, her iki tarafın ayrıca, artan ekonomik ve güvenlik işbirliği yoluyla bölgesel istikrar ve bağlantılar tesis edilmesi ihtiyacı da dahil olmak üzere, Ortadoğu ve Afrika'ya ilişkin daha geniş kapsamlı konuları da görüştükleri belirtildi.

Ortak açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakan Çavuşoğlu ve Bakan Blinken, Türkiye-ABD ikili ticari ilişkilerinde devam eden büyümeyi takdirle karşılamıştır. Ekonomik işbirliği ve mevcut ikili mekanizmalar yoluyla bölgesel ve küresel ekonomik fırsatların değerlendirilmesinin önemini yinelemişlerdir. Taraflar, enerji güvenliğini güçlendirmek ve temiz enerjiye dayalı bir geleceğe geçiş amacıyla İklim ve Enerji Diyaloğu tesisini desteklemiştir.

Türkiye ve ABD, ikili pozitif gündemdeki ivmenin korunması ve ilerlemenin değerlendirilmesi için Stratejik Mekanizma kapsamındaki temasları sürdürmeye karar vermiştir. Her iki taraf, Stratejik Mekanizma kapsamında, en üst düzey dahil olmak üzere, artan ikili görüşmeleri memnuniyetle karşılamaktadır."

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