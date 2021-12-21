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Türkiye'nin uydu ağı büyüyor! Tam 118 ülke

Pazar günü ABD’den uzaya fırlatılan Türksat 5B Haziran’da hizmete girdiğinde uydu sayımız 8’e ulaşacak. Bu uydular sayesinde Afrika ve Asya kıtalarının tamamı, Güney Kutbu’ndan Ümit Burnu’na, Atlas Okyanusu’ndan Güney Amerika’ya 118 ülke kapsama alanına giriyor.

Dünya 21.12.2021, 08:47
Türkiye'nin uydu ağı büyüyor! Tam 118 ülke

Uzaydaki uydu filosunu son olarak Türksat 5B ile güçlendiren Türkiye, yer kürede kapsama alanını da genişletti.

Hafta sonu ABD’den fırlatılan Türksat 5B, haziranda hizmete alındığında Türkiye’nin toplamda uzayda aktif haberleşme uydusu sayısı 5’e, toplam uydu sayısı ise 8 e ulaşacak.

118 ÜLKE VE 3 MİLYAR İNSAN

Uyduların kapsama alanı 118 ülke ve 3 milyarlık bir nüfusa hitap eder hale gelecek. Türksat 5B ile güçlenecek Türksat filosu aracılığıyla Anadolu’nun kapsama alanı Afrika ve Asya kıtalarının tamamı, Orta Asya’nın derinliklerinden Orta Doğu’ya uzanacak. Güney kutbundaki Ümit Burnu’ndan Kuzey Kutbu’nda İskandinav ülkelerine, Atlas Okyanusu’na Güney Amerika yakınlarına geniş bir coğrafya kapsama alanına girecek.

GENİŞ BANT İNTERNET VE İLETİŞİM

Türksat 5B’nin uzayda yerini almasıyla Türksat’ın yerli ve milli uydu anten ailesi PeycON servislerinin de kapsama alanı ve hızı artacak. Böylece, gemilerde, uçaklarda karasal altyapının ulaşamadığı dağlarda ya da bir doğal afet yaşanması durumunda kapsama alanına giren herhangi bir yerde geniş bant internet ve iletişim uçtan uca sağlanabilecek.

5’i haberleşme toplam 8 uydu

Türkiye’nin, 4’ü haberleşme (Türksat 3A, Türksat 4A, Türksat 4B, Türksat 5A), 3’ü gözlem (Göktürk-1, Göktürk-2 ve RASAT) olmak üzere aktif 7 uydusu bulunuyor.

Türkiye’nin ilk iletişim uydu denemesi olan Türksat 1A, 24 Ocak 1994’te uzaya fırlatıldı ancak rokette meydana gelen arıza nedeniyle 12 dakika 12 saniye sonra okyanusa düştü.

İLK SİNYAL ALINDI

Uydu teknolojilerine yatırımlarına devam eden Türkiye, 10 Ağustos 1994’te Türksat 1B ile uzaydaki yerini aldı. Bu uyduların ardından Türksat 3A, Türksat 4A ve Türksat 4B uyduları uzaya gönderildi.

Türksat 5B uydusu da önceki gün SpaceX firmasının ABD-Florida’da bulunan Cape Canaveral’daki fırlatma merkezinden uzaya yollandı. Falcon 9 roketiyle başarılı şekilde uzaya fırlatılan Türksat 5B’den ilk sinyal alındı.

#Türksat 5B
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