"Türkiye'nin Ukrayna'ya misket bombası tedarik ettiği" haberi Büyükelçi Bodnar tarafından yalanlandı

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, "Türkiye'nin Ukrayna'ya misket bombası tedarik ettiği" iddia edilen habere ilişkin, "Bu, Türkiye ile Ukrayna ilişkilerinin altını oymak ve dünyada Ukrayna, Türkiye hakkında kötü imaj yaratmak için özel olarak üretilmiş bir haber." dedi.

Gündeme ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Bodnar, Foreign Policy dergisinde yer alan bir haberde "Türkiye'nin Ukrayna'ya misket bombası tedarik ettiği" iddiasına değinerek, uluslararası hukukun misket bombası ve mühimmatını yasakladığını, ülkesinin Rusya'ya karşı verdiği savaşta uluslararası kurallara riayet ettiğini anlattı.

Sözü edilen haberin, resmi kaynaklardan açıklama barındırmadığını ve bir çeşit dedikodudan ibaret olduğunu belirten Bodnar, iddianın "Rus propagandasının" bir parçası olduğuna inandığını ve bu şekilde Türkiye ile Ukrayna'nın hedef alındığını söyledi.

Bodnar, "Bu iddia doğru değil ve tamamen reddediyorum. Bu, Türkiye ile Ukrayna ilişkilerinin altını oymak ve dünyada Ukrayna, Türkiye hakkında kötü imaj yaratmak için psikolojik ilişki silahı, bilgi ilişkisi silahı olarak üretilmiş bir haber." ifadelerini kullandı.

Tutuklu değişimi

Bodnar, Ukrayna Ombudsmanı Dmytro Lubinets ile Rusya İnsan Hakları Yüksek Komiseri Tatiana Moskalkova'nın Ankara'da yaptıkları görüşmelere ilişkin de değerlendirmelerde de bulundu.

Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) Ankara'da düzenlediğini toplantıda, Ukrayna Ombudsmanı Lubinets'in Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ile Rusya İnsan Hakları Yüksek Komiseri Moskalkova ile ayrı ayrı bir araya geldiğini anımsatan Bodnar, Lubinets ve Moskalkova'nın Ankara'daki ilk görüşmesini dün akşam yaptığını belirtti.

Bugün de ikili arasındaki görüşmenin devam ettiğini kaydeden Büyükelçi Bodnar, taraflar arasında konuşulması gereken çok fazla başlık olduğuna, görüşmelerde sivillerin hakları, tutuklu değişimi ve yaralıların durumu gibi birçok konunun ele alındığına işaret etti.

"Türkiye'nin bu süreçte önemli rol oynayabileceğine inanıyoruz"

Söz konusu görüşmelere ev sahipliği dolayısıyla Türkiye'ye minnettar olduklarını aktaran Vasyl Bodnar, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin bu süreçte önemli rol oynayabileceğine inanıyoruz, çünkü var olan iletişime rağmen savaşan ülkeler (Ukrayna-Rusya) arasında tam güven yok. Türkiye, Ukrayna için güvenilir ortak ve Rusya ile iyi iletişimi var. Bu nedenle Türkiye'nin bu platformda önemli rol oynayabileceğine inanıyoruz."

Bodnar, Ankara'daki görüşmelerin ardından esirlerin veya sivillerin takas edilmesi konularını ele almak için çalışma gruplarının oluşturulması gibi bazı sonuçların gelecekte alınabileceğini söyledi.

Büyükelçi Bodnar, bu süreçleri yürütmesi gereken Uluslararası Kızıl Haç Komitesinin ise "görevini tam olarak yerine getirmediği" eleştirisinde bulundu.

Kremlin: Türkiye'nin Ukrayna'ya misket bombası tedariki haberleri güvenilir değil

Öte yandan, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Foreign Policy'nin yayımladığı bir haberde, "Türkiye’nin Ukrayna'ya misket bombası tedarik ettiği" iddiasına ilişkin gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bu haberlerin güvenilirliğinden bahsetmenin zor olduğunu vurgulayan Peskov, "Biliyorsunuz ki güvenilir ve doğru haberlerden çok sahte haberler var. Bu nedenle tabii ki tüm bunları dikkatlice takip ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Peskov, Türkiye'nin Ukrayna'ya Bayraktar ve mühimmatlarını sevk ettiğinin bilindiğini belirterek, "Türkiye, NATO üyesi bir ülke olarak yükümlülüklere sahip ve diğer ülkelerle ikili ilişkilere sahip. Fakat aynı zamanda karşılıklı anlayışa, karşılıklı çıkara, karşılıklı saygıya dayanan ve karşılıklı olarak en zor problemleri müzakereye hazırlıklı olan ortaklık ilişkileri Türkiye ile bizi birleştiriyor." ifadesini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna ile müzakerelere hazır olup olmadığına yönelik bir soruya Peskov, "Rusya, sorunları müzakereler yoluyla çözmeye her zaman hazır olmuştur. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, defalarca buna hazır olduğumuzu söyledi. Tabii ki hedeflerimize barışçıl, siyasi ve diplomatik yollarla ulaşmak tercih edilen seçenektir." yanıtını verdi.

Peskov, Ukrayna yasalarının Ukrayna Devlet Başkanı'na Rusya ile diyalog kurmayı yasakladığı için Batılıların da Kiev'e bu tür bir esneklik denemesine izin verme eğiliminde olmadığını savundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş konusunda, Putin ile müzakere edilmesinin mümkün olmadığına dair Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi'nin hazırladığı kararnameyi imzalamıştı.