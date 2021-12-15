Türkiye'nin Rodos Başkonsolosluğu personeli "casusluk"tan 5 yıl ağır hapse çarptırıldı
Yunan yargısının Türkiye'nin Rodos Başkonsolosluğundaki sözleşmeli sekretere "casusluk iddiasıyla" 5 yıl hapis cezası verdiği aktarıldı.
Dünya 15.12.2021, 23:18
Rodos'taki Onikiadalar Karma Yeminli Jüri Halk Mahkemesinin, Türkiye'nin Rodos Başkonsolosluğunda sözleşmeli sekreter olarak görev yapan Sebahattin Bayram için casusluk yaptığı iddiasıyla hapis cezası kararı aldığı bildirildi.
Yunan basınında yer alan bilgiye göre, 36 yaşındaki Bayram için 5 yıl ağır hapis cezası verildi.
Karar oy birliğiyle alınırken, Bayram'ın Yunan devleti aleyhinde casusluk yaptığı ileri sürüldü.
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