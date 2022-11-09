"Türkiye, Irak'ın kalkınmasında rol oynayabilir"

Irak Başbakanı Sudani, Bağdat’ta düzenlediği basın toplantısında, Irak ve Türkiye ilişkilerinin geleceğini değerlendirdi.

Sudani, "İki ülke arasındaki ortak ticaret hacmimiz yüksek ve diğer alanlarda da büyük iş birliğimiz mevcut" dedi.

İki ülke arasında su ve güvenlik gibi ortak meselelerin de bulunduğuna işaret eden Sudani, ülkesinin İran ile Suudi Arabistan arasındaki gerilimde arabuluculuk yapmasına da değinerek, "Bölgenin istikrarı için bu rol oynamayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Irak Başbakanı, Bağdat-Erbil ilişkileri için ise "Irak'ın güvenliği kırmızı çizgimizdir" vurgusu yaptı.