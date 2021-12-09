Türkiye ile Interpol arasındaki anlaşmanın yürürlük tarihi Resmi Gazete'de
Türkiye ile Uluslararası Polis Teşkilatı arasında imzalanan anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihin tespit edilmesi hakkındaki karar, Resmi Gazete'de yayımladı.
Dünya 09.12.2021, 07:43 09.12.2021, 08:16
Türkiye ile Interpol arasında imzalanan anlaşmanın yürürlük tarihi belirlendi.
Buna göre, Türkiye ve Interpol arasında 18 Ocak'ta Ankara'da imzalanan "2021 Yılında İstanbul'da Düzenlenecek 89. Genel Kurul Oturumu ve İcra Komitesi Toplantıları İçin İmtiyazlar ve Muafiyetlere İlişkin Anlaşma"nın yürürlük tarihi 11 Kasım 2021 olarak tespit edildi.
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