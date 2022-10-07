"Türkiye göç krizinin anahtarı"

Uluslararası platformlarda ve diplomaside oynadığı öncü rolle Türkiye adından giderek daha çok söz ettiriyor.

Bu konuda bir övgü de Çekya'dan geldi.

Çekya Başbakanı Petr Fiala, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ve Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Petr Fiala basın toplantısında Avrupa'ya yönelik göç krizine değindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile göç konusu da dahil olmak üzere bir dizi konuyu görüştüklerini anlattı. Çekya Başbakanı “Türkiye göç krizinin anahtarıdır.” dedi.

"Türkiye önemli katkılar sağlıyor"

Petr Fiala, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna savaşındaki rolünden de övgüyle bahsetti. Savaş esirlerinin serbest bırakılmasındaki ve Ukrayna’nın tahıl ürünlerinin ihracatındaki rolünün çok büyük olduğunu belirtti.

Çekya Başbakanı, “Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelere önemli katkılar sağlıyor.” diye konuştu.