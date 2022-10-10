Türkiye'den Venezuela'ya taziye mesajı
Türkiye, şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenler için Venezuela'ya taziye dileklerini iletti.
Dünya 10.10.2022, 15:18
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Las Tejerias kentindeki sel ve heyelanların çok sayıda can kaybına ve yaralanmalara neden olmasından duyulan üzüntü dile getirildi.
Açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin yakınları ile dost Venezuela halkı ve hükümetine içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi yer aldı.
Ülkede şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymasında en az 25 kişinin yaşamını yitirdiği, 52 kişinin kaybolduğu bildirilmişti.
21
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|9
|18
|2. Beşiktaş
|9
|18
|3. Konyaspor
|9
|18
|4. Fenerbahçe
|8
|17
|5. Başakşehir
|7
|17
|6. Galatasaray
|8
|17
|7. Trabzonspor
|8
|16
|8. Kayserispor
|9
|13
|9. Gaziantep FK
|9
|12
|10. Kasımpaşa
|8
|12
|11. Alanyaspor
|9
|9
|12. Giresunspor
|8
|8
|13. İstanbulspor
|8
|8
|14. Ankaragücü
|8
|7
|15. Antalyaspor
|8
|7
|16. Hatayspor
|8
|7
|17. Karagümrük
|8
|6
|18. Sivasspor
|8
|4
|19. Ümraniye
|9
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|8
|17
|2. Keçiörengücü
|8
|15
|3. Pendikspor
|8
|15
|4. Bodrumspor
|8
|14
|5. Samsunspor
|8
|13
|6. Boluspor
|7
|12
|7. Bandırmaspor
|7
|12
|8. Sakaryaspor
|8
|12
|9. Manisa FK
|7
|11
|10. Rizespor
|6
|9
|11. Tuzlaspor
|8
|9
|12. Erzurumspor
|7
|9
|13. Adanaspor
|8
|8
|14. Göztepe
|7
|8
|15. Gençlerbirliği
|7
|6
|16. Altay
|7
|6
|17. Altınordu
|7
|6
|18. Ö.K Yeni Malatya
|8
|3
|19. Denizlispor
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|9
|24
|2. M.City
|9
|23
|3. Tottenham
|9
|20
|4. Chelsea
|8
|16
|5. M. United
|8
|15
|6. Newcastle
|9
|14
|7. Brighton
|8
|14
|8. Bournemouth
|9
|12
|9. Fulham
|9
|11
|10. Liverpool
|8
|10
|11. Brentford
|9
|10
|12. Everton
|9
|10
|13. West Ham United
|9
|10
|14. Leeds United
|8
|9
|15. Crystal Palace
|8
|9
|16. Aston Villa
|8
|8
|17. Southampton
|9
|7
|18. Wolves
|9
|6
|19. Leicester City
|9
|4
|20. Nottingham Forest
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|8
|22
|2. Real Madrid
|8
|22
|3. Athletic Bilbao
|8
|17
|4. Atletico Madrid
|8
|16
|5. Real Betis
|8
|16
|6. Real Sociedad
|8
|16
|7. Valencia
|8
|13
|8. Osasuna
|8
|13
|9. Villarreal
|8
|12
|10. Rayo Vallecano
|8
|10
|11. Celta Vigo
|8
|10
|12. Mallorca
|7
|8
|13. Real Valladolid
|8
|8
|14. Girona
|8
|7
|15. Almeria
|8
|7
|16. Getafe
|8
|7
|17. Espanyol
|8
|6
|18. Sevilla
|8
|6
|19. Cadiz
|8
|5
|20. Elche
|7
|1