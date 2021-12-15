"Türkiye Afrika'da efendi değil ortak ve kıtada kalpleri kazanıyor"

Türkiye bu hafta diğer ifade ile 17-18 Aralık tarihlerinde; Afrika Birliği ve bu kıtadaki ülkelerle ilişkilerinde yeni bir aşama başlatması beklenen üçüncü Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak.

Cape Town Üniversitesi yaptığı analizde; “Türkiye, kıtadaki ülkelerle yaptığı dürüst ilişkiler nedeniyle Afrika’da gelişiyor. Temiz bir geçmişi var. Türkiye Afrika’yı sömürgeleştirmedi.” ifadelerini kullanıyor.

Türkiye’nin kıtada sömürge mirasına sahip olmaması Afrikalılar ve Türkler arasında güven yaratıyor ve iş yapmalarını kolaylaştırıyor.

Cape Town Üniversitesi analizinde; Türkiye’nin kıta genelinde 40’tan fazla büyükelçiliğe sahip olduğu da kaydedilerek, Afrika’da on yıldan az bir sürede birçok devlet kurumu kurduğunu, insani yardım dağıttığını, eğitim bursları sağladığını, okullar kurduğunu ve kalkınma projelerini desteklediği belirtiliyor.

Johannesburg merkezli düşünce kuruluşu Media Review Network’ün kıdemli araştırma görevlisi ve Afrika Masası Başkanı Mustafa Mheta, Afrikalıların Türkiye’nin bir ortak olarak yaklaşımını önemsediği için Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi’nin tam bir başarı olmasını beklediğini belirtiyor.

Mheta, “Türkiye’nin Afrika’ya yaklaşımı diğerlerinden tamamen farklı. Kazan-kazan durumu ve gerçek bir ortaklığa dayanıyor.” ifadelerini kullanıyor.

Mheta ayrıca; Ankara’nın yaklaşımının bazı Batılı ülkelerde olduğu gibi zorlama ve manipülasyona dayalı olmadığını belirterek, Türkiye’nin yaklaşımının her zaman kazanacağını da sözlerine ekliyor.

‘Efendi değil ortaklar’

“Afrika’nın efendilere değil ortaklara ihtiyacı var” diyen Mheta, Türkiye’nin Afrika ülkelerinin içişlerine karışmama politikasının açık bir dost işareti olduğunu da sözlerine ekliyor.

Bir başka uzman, Türkiye’nin Afrika’ya olan saygısından dolayı kıtada zemin kazanmaya devam edeceğini belirtiyor.

Yine Cape Town Üniversitesi’nde doktora öğrencisi olan Safiye Yıldız, “Osmanlı İmparatorluğu kıtaya onurlu bir miras bıraktı. Türk halkı kıtaya hiçbir zaman ‘Kara Kıta’ demedi” tespitinde bulunuyor.

Yıldız, Afrika’daki sömürgecilerin beyazlar ve siyahlar için kiliseleri ayırırken, Osmanlı’nın Güney Afrika’ya Türk alimlerini insanlara ten rengine göre ayırmadan öğretmek için gönderdiğini belirtiyor.

Türkiye-Afrika Zirveleri

Türkiye’nin Ruanda Büyükelçisi Burcu Çevik; Türkiye ile Afrikalı liderler arasındaki diyaloğu en üst düzeyde artırmak, şüphesiz ticaret ve yatırımlarda daha fazla işbirliğinin önünü açıyor.” açıklamasında bulundu.

Çevik, “Afrika’nın kendine özgü büyük bir potansiyeli ve dinamizmi var ve Türkiye, kıtanın dönüşüm sürecinde halkları için daha iyi yaşamlar sağlamaya yönelik Afrika ile işbirliği yapmaktan memnuniyet duyuyor.” dedi.

Bu arada Türkiye’nin Kenya elçisi Ahmet Cemil Miroğlu’da ülkesinin Afrika’ya yaklaşımının, Afrika Birliği’nin kuruluş ilkeleriyle tamamen örtüşen şeffaf ve uzun vadeli stratejik ortaklıklara dayandığını belirtiyor.

Türkiye, Afrika’ya yeni giren bir ülke olsa da, güvene karşılıklı çıkara ve ortaklık ruhuna dayalı samimi yaklaşımıyla kıtada kalpleri ve zihinleri kazanıyor.

Kaynak: M5

Çeviri/Analiz: Adem KILIÇ