"Türk F-35’leri Yunanistan’a verilsin"

Doğu Akdeniz’deki restleşmede açık şekilde Yunanistan’ın yanında saf tutan ABD, NATO müttefiki Türkiye ile krize yol açacak resmi bir hamleye girişiyor. ABD’li senatör Bob Menendez, ABD’nin Türkiye ile ortaklaşa ürettiği, ödemesi yapılan fakat CAATSA yaptırımları nedeniyle teslim edilmeyen F-35’lerin Yunanistan’a verilmesi için Senato’ya tasarı sundu.

‘ABD-Yunanistan Savunma ve Parlamentolar Arası Ortaklık 2021’ isimli tasarının 7. maddesinde, “ABD, F-35 savaş uçaklarının Yunanistan’a satışını, Türkiye’nin Rus S-400 sistemini satın alması nedeniyle programdan çıkarılması sonucu üretilen ancak Türkiye’ye teslim edilmeyen uçakları da içerecek şekilde desteklemelidir” ifadeleri kullanıldı. Tasarının önümüzdeki hafta Senato genel kurulunda oylanması bekleniyor.