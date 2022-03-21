Tunus’ta tren kazası: 95 yaralı
Tunus’ta şehirler arası seferlerini gerçekleştiren 2 tren çarpıştı. Meydana gelen kazada 95 kişi yaralandı.
Dünya 21.03.2022, 15:40 21.03.2022, 15:37
Tunus'ta şehirler arası sefer yapan iki trenin çarpışması sonucu 95 kişi yaralandı.
Tunus Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Muaz Teria, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Tunus'un güneyinde sabah saatlerinde iki trenin çarpışması sonucu 95 kişinin yaralandığını söyledi.
Kazada herhangi bir can kaybının olmadığını belirtilen Teria, "Yaralıların tamamı başkent Tunus'taki hastanelere sevk edildi. Tunus Demiryolları Şirketi, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlattı." ifadelerini kullandı.
Tunus Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada da Susa vilayetinden gelen Susa Treni ile Güney Ekspres Treni'nin başkentin merkez istasyonu yakınında çarpıştığı belirtildi.
Açıklamada, çarpışan iki trenden birinin boş olduğu kaydedildi.
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