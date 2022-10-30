Tunus'ta yasa dışı göç girişimleri engellendi

Avrupa'ya geçmek için Tunus'un güney kesiminde yer alan kıyı kentlerini kullanan Sahraaltı Afrika ülkelerinden düzensiz göçmenlere karşı yürütülen operasyonlarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu onlarca düzensiz göçmen yakalandı.

Operasyonlar esnasında gözaltına alınan düzensiz göçmenler, adli soruşturma kapsamında ifadeleri alınmak üzere Sfaks'taki Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.

Tunus'ta son yıllarda düzensiz göç arttı

Tunus İçişleri Bakanlığı, 2021 yılında 10 bin 371'i Sahraaltı Afrika'dan olmak üzere 20 bin 616 düzensiz göçmenin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Ulusal Muhafız Birliği de 25 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, 2022 yılının başından itibaren Tunus genelinde Avrupa'ya yönelik 1509 düzensiz göç girişiminin engellendiğini belirtmişti.

Uluslararası Göç Örgütünün 26 Ekim'de yayımladığı raporda, Ocak 2021'den bu yana çoğunluğu Libya ile Tunus kıyıları çıkışlı olan ve İtalya veya Malta'ya geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerden 2 bin 836'sının teknelerinin batması ya da açlık, susuzluk gibi nedenlerden hayatını kaybettiği ifade edilmişti.

Her yıl binlerce göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya ulaşmak için Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.