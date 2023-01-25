Tüfeğin tetiğine basan köpek, sahibini öldürdü
ABD'nin Kansas şehrinde kamyonetinde cansız bulunan bir kişinin, köpeğinin tetiğe basması sonucu kendi silahıyla vurularak öldüğü belirlendi.
Dünya 25.01.2023, 08:42 25.01.2023, 08:50
Sumner İlçe Şerifi Ofisinden yapılan açıklamaya göre, ismi açıklanmayan Amerikalı, kamyonetinde bir silahla vurularak can verdi.
Olay yerine ulaşan polis, arkadan vurulan bir kişiyle arka koltukta bir tüfek ve bir köpek gördü. Yapılan incelemede köpeğin, emniyete alınmayan tüfeğin tetiğine basarak sahibini vurduğu anlaşıldı.
Kansas Yaban Hayatı ve Parklar Departmanı ve Wellington İtfaiye Departmanı çalışanlarının olay yerindeki müdahalesine rağmen yaralı adamın kurtarılamadığı bilgisi verildi.
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