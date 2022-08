Truva filminin ünlü yönetmeni yaşamını yitirdi

Ünlü Alman yönetmen Wolfgang Petersen, 81 yaşında hayatını kaybetti. Petersen'in Cuma günü Los Angeles'ın Brentwood kentindeki evinde pankreas kanseri nedeniyle vefat ettiği öğrenildi.

Petersen, akademi adaylığı da kazanan 1981 yapımı 2. Dünya Savaşı denizaltı filmi 'Das Boot'la kariyerine başladı.

Aksiyon ve felaket filmleriyle kariyerine devam eden Petersen, "In the Line of Fire"da Clint Eastwood, John Malkovich, salgını konu alan "Outbreak" filminde de Dustin Hoffman'la çalışma imkanı buldu.

1997'de vizyona giren "Air Force One" filmi o yıl gişede çok satılan 5. filmi oldu. "Das Boot" Petersen'e 1983 Oscar ödüllerinde iki adaylık getirdi.