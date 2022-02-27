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Trump: Biz zeki bir ülkeydik, şimdi aptal bir ülkeyiz

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını "dehşet verici" olarak nitelendirdi. Biden yönetimini eleştiren Trump, "Putin, Biden ile davul çalar gibi oynuyor" dedi.

Dünya 27.02.2022, 11:18
Trump: Biz zeki bir ülkeydik, şimdi aptal bir ülkeyiz

Trump, Florida eyaletinde düzenlenen 2022 Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansında (CPAC 2022) yaptığı konuşmada, Rusya'nın Ukrayna saldırısı konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Kiev'den ayrılmayarak "cesur" bir lider olduğunu gösterdiğini belirten Trump, "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı dehşet verici. Ukrayna halkı için dua ediyoruz. Tanrı hepsini kutsasın" ifadesini kullandı.

"Tekrar başkan olsaydım, bu korkunç felaket asla yaşanmazdı"

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Başkanı Joe Biden'ın "zayıflığını" kullanarak Ukrayna'ya saldırdığını belirterek, "Putin, Biden ile davul çalar gibi oynuyor" dedi.

2020 seçimlerine hile karıştırıldığını söyleyen Trump,"Ben tekrar başkan olsaydım, bu korkunç felaket asla yaşanmazdı" dedi.

"Rusya'nın başka bir ülkeyi işgal etmediği tek kişiyim"

Rusya'nın George W. Bush döneminde Gürcistan'ı, Barack Obama döneminde ise Kırım'ı işgal ettiğini belirten Trump, "21. yüzyılda başkanlığı döneminde Rusya'nın başka bir ülkeyi işgal etmediği tek kişiyim" dedi.

"Biz zeki bir ülkeydik, şimdi aptal bir ülkeyiz"

Trump, Putin'in "zeki" birisi olduğunu söyleyerek, "Asıl sorun şu ki bizim liderlerimiz aptal, aptal, aptal" diye konuştu.

Kendisinin başkanlığı döneminde Ukrayna'ya verilen tanksavarları şu anda herkesin konuştuğunu ifade eden Trump, "Biz zeki bir ülkeydik, şimdi aptal bir ülkeyiz" dedi.

#Donald Trump #rusya
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