Trump'a bir sansür daha: Truth Social Google Play'den yasaklandı

Google, platformun fiziksel tehditler ve şiddete teşvik gibi içerikleri yasaklayan politikalarını ihlal ettiğini söylüyor.

Hareket, Android telefonları olan kullanıcıların uygulamayı indirmesini zorlaştırıyor.

Truth Social'ın CEO'su Devin Nunes, daha önce Google'ı "tekel" olarak adlandırmıştı.

Truth Social, Apple'ın App Store'unda şubat ayında piyasaya sürüldü, ancak kullanıma sunma sorunlarla doluydu.

Ancak uygulama, uygulamaların büyük çoğunluğunun Android telefonlara indirildiği Google Play'de mevcut değil.

Geçen hafta Truth Social'ın CEO'su, uygulamanın kullanılabilir olup olmayacağına ilişkin kararın "Google Play Store'a bağlı" olduğunu söyledi.

Ancak Google, kurallarına uymanın Truth Social'a bağlı olduğunu söylüyor.

Bir Google sözcüsü BBC'ye şunları söyledi: "19 Ağustos'ta Truth Social'a standart politikaların çeşitli ihlallerini bildirdik. Kullanıcı tarafından oluşturulan içeriği denetlemek için etkili sistemlere sahip olmak, herhangi bir uygulamanın Google Play'de yayınlanması için hizmet şartlarımızın bir koşuludur"

Google, sorunların nasıl çözüleceği konusunda Truth Social'a tavsiye sunduğunu söyledi.

Truth Social, yorum talebine yanıt vermedi.