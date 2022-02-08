Trudeau'dan ilginç çıkış: Kamyoncuların protestosu 'demokrasi' için tehdit

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ottawa'daki COVID-19 kısıtlamalarını protesto etmeye devam eden kamyoncuların demokrasiyi abluka etmeye ve yerel halkı "şiddet içeren" görüntülerle taciz etmeye devam ettiğini söyledi.

Parlamento'nun Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada Trudeau, COVID-19 kısıtlamalarına karşı çıkan göstericilerin sadece bir gün sonra hem halk hem de devlet için tehlikeli bir tehdit oluşturduğunu savundu.

“Bireyler ekonomimizi, demokrasimizi ve hemşehrilerimizin gündelik hayatlarını ablukaya almaya çalışıyor. Durması gerekiyor. Ottawa halkı kendi mahallelerinde taciz edilmeyi hak etmiyor" dedi.

Protesto sırasında görülen neo-Nazi gereçleri de dahil olmak üzere münferit nefret sembollerine de açıkça atıfta bulunan Trudeau, Ottawa halkının gamalı haçın doğasında var olan şiddetle karşı karşıya kalmayı hak etmediğini söyledi.