Tropikal fırtına can aldı
Afrika'nın güneydoğusunu etkisi altına alan "Ana" isimli tropikal fırtına nedeniyle, Madagaskar, Mozambik ve Malavi'de en az 46 kişi hayatını kaybetti. Madagaskar'da 34, Mozambik'te 8 ve Malavi'de 4 kişi öldü.
Madagaskar Afet Yönetim Ajansının yayınladığı raporda, ülkede geçen haftadan bu yana en az 34 kişinin "Ana" tropikal fırtınası nedeniyle hayatını kaybettiği, yaklaşık 65 bin kişinin de evsiz kaldığı bilgisi paylaşıldı.
Mozambik Ulusal Yönetim ve Afet Riski Azaltma Enstitüsünden yapılan açıklamada ise tropikal fırtınada 8 Mozambiklinin öldüğü ve 54 kişinin yaralandığı ifade edildi.
Açıklamada, Mozambik'te 20 binden fazla insanın fırtınadan etkilendiği, 3 binden fazla evin kısmen yıkıldığı ve çok sayıda hastane ile okulda ağır hasar meydana geldiği bilgisi paylaşıldı.
Can kaybı 46'ya yükseldi
News 24'ün haberine göre, fırtınanın geniş çaplı elektrik kesintilerine yol açtığı Malavi'de de "Ana" fırtınasında şimdiye kadar en az 4 kişi hayatını kaybetti.
Böylece, "Ana" tropikal fırtınasında hayatını kaybedenlerin sayısı 46'ya yükselmiş oldu.
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