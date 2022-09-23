Toyota, fabrikasını kapattı
Japon otomobil şirketi Toyota’nın Rusya’daki fabrikasını kapattığı duyuruldu.
Dünya 23.09.2022, 17:22
Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Toyota’nın St. Petersburg şehrindeki fabrikasını kapattığı belirtildi.
Şirketin, fabrikada çalışan işçilere yönelik yükümlülüklerini yerine getirmeye devam edeceğine işaret edilen açıklamada, Toyota’nın Rusya’daki araçlarına yönelik satış sonrası desteğini ise sürdüreceği kaydedildi.
Açıklamada, fabrikanın geleceğiyle ilgili gerekli çalışmalara da başlandığı ifade edildi.
Rus Kommersant gazetesinde konuya ilişkin yer alan haberde, Toyota’nın Rusya pazarından çekilmediği ancak üretim için gerekli parçaların temin etmekte zorluk yaşadığı için fabrikayı kapatma kararı aldığı belirtildi.
Kaynak: AA
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