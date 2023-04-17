Top oynarken yıldırım çarptı, 5 ölü
Halı sahada top oynayanların üzerine yıldırım isabet etti. Yıldırım çarpmasıyla 5 kişi hayatını kaybetti.
Dünya 17.04.2023, 12:37
Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da halı sahaya yıldırım düşmesi sonucu 5 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.
Ulusal basında çıkan haberlere göre, Cauca yönetim bölgesine bağlı El Tambo kasabasında bir halı sahaya, futbol oynandığı sırada yıldırım düştü. Sahadaki 5 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 15 kişi ambulansla hastanelere kaldırıldı.
Kolombiya'nın bazı bölgelerinde zaman zaman şiddetli şimşek çakmaları ve yıldırım düşmeleri yaşanıyor.
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