Tom Brady ve Gisele Bündchen resmen boşandı

Gisele Bündchen ile Tom Brady, geçtiğimiz haftalarda boşanma kararı almıştı.

2009 yılında dünyaevine giren Brezilyalı model Gisele Bündchen ile Amerikan futbolcusu Tom Brady boşandıklarını resmen açıkladı.

Gisele Bündchen, boşanma haberini sosyal medyadan duyurdu.

"ÖNCELİĞİMİZ ÇOCUKLAR"

Bündchen, "Birlikte geçirdiğimiz zaman için çok minnettarız, Tom ve ben boşanmamızı dostane bir şekilde sonuçlandırdık. Önceliğim her zaman tüm kalbimle çocuklarımda olmaya da devam edecek." dedi.

"BİRLİKTE OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Brady ise "Bu karara dostane bir şekilde ulaştık. Her şekilde dünyamızın merkezi olmaya devam edecek güzel ve harika çocuklarla kutsandık.

Hak ettikleri sevgi ve ilgiyi görmelerini sağlamak için her zaman ebeveynler olarak birlikte çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Çok düşündükten sonra ayrılma kararı verdiklerini söyleyen Brady, "Bunu yapmak elbette acı verici ve zor, tıpkı dünyanın her yerinde her gün aynı şeyi yaşayan birçok insan için olduğu gibi.

Ancak hayatımızda henüz yazılmamış yeni bölümlerin peşinden koşarken birbirimiz için sadece en iyisini diliyoruz." dedi.

GİZLİ KALACAK

Çift, boşanma süreçlerine ilişkin, anlaşmanın gizli kalacağını açıkladı. Şubat 2009'da evlenen çiftin milyonlarca dolarlık varlıklarını nasıl paylaşacakları ise henüz bilinmiyor.