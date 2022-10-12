TikTok, mültecilerin canlı yayınlarından para kazanıyor

Bu yılın başlarında, TikTok kullanıcıları, hesaplarının Suriye kamplarındaki mülteci ailelerin canlı yayınlarıyla dolduğunu gördü.

Bazı izleyiciler destek verirken, bazıları dolandırıcılık konusunda endişe duyduklarını söyledi.

BBC, Suriye'nin kuzeybatısındaki kamplarda devam eden bu eğilimin, ailelere canlı yayın için telefon ve ekipman sağlayan sözde "TikTok aracıları" tarafından yapıldığını tespit etti.

Aracılar, Çin ve Ortadoğu'da TikTok hesaplarına erişim sağlayan ajanslarla çalıştıklarını söyledi.

BBC'ye göre, bu ajanslar, TikTok'un canlı yayıncıları işe almaya ve kullanıcıları uygulamada daha fazla zaman geçirmeye teşvik etmeye yönelik küresel stratejisinin bir parçası.

Saatte bin dolarlık kazancın büyük kısmı TikTok'a gidiyor

BBC, akışların saatte bin dolar (18 bin 500 TL) kadar kazandırdığını gördü, ancak mültecilerin bunun sadece küçük bir kısmını aldığını tespit etti.

TikTok, "sömürücü dilenciliğe" karşı derhal harekete geçeceğini söyledi.

Şirket, platformunda bu tür içeriğe izin verilmediğini ve dijital hediyelerden alınan komisyonun yüzde 70'in çok altında olduğunu söyledi.

Ancak kesin miktarı açıklamayı reddetti.

İngiliz sim kartları dağıtılıyor

TikTok algoritması, bir kullanıcının telefon numarasının coğrafi kökenine dayalı içerik önerdiğinden, aracılar İngiliz SIM kartlarını kullanmayı tercih ettiklerini söyledi.

İngiltere'den gelen insanların en cömert hediyeciler olduğunu söylüyorlar.

Mona Ali Al-Karim ve altı kızı, her gün TikTok'ta canlı yayına çıkan, çadırlarının zemininde saatlerce oturup bildikleri birkaç İngilizce cümleyi tekrarlayan aileler arasında...

"Lütfen beğenin, lütfen paylaşın, lütfen hediye edin."

Mona'nın kocası bir hava saldırısında öldürüldü ve görme engelli kızı Sharifa'nın ameliyat parası için canlı yayınları kullanıyor.

İstedikleri hediyeler sanal, ancak izleyicilere gerçek paraya mal oluyor ve uygulamadan nakit olarak çekilebiliyor.

Canlı yayın izleyicileri, içerik için içerik oluşturucuları ödüllendirmek veya bahşiş vermek için birkaç kuruşa mal olan dijital güllerden, yaklaşık 500 dolara mal olan sanal aslanlara kadar çeşitli hediyeler gönderiyor.

Beş ay boyunca BBC, Suriyeli mülteci kamplarından canlı yayın yapan 30 TikTok hesabını takip etti, onlardan bilgi almak için bir bilgisayar programı oluşturdu ve izleyicilerin genellikle her bir hesaba saatte bin dolara kadar dijital hediyeler bağışladığını ortaya koydu.

BBC'nin deneyinde 106 dolardan kalan sadece 33 dolar

TikTok hediyelerden ne kadar aldığını söylemeyi reddederken, BBC paranın nereye gittiğini gözler önüne sermek için bir deney yaptı.

Suriye'deki bir muhabir, kamplarda yaşadığını söyleyerek TikTok'a bağlı ajanslardan biriyle temasa geçti.

Londra'daki BBC personeli başka bir hesaptan 106 dolar değerinde TikTok hediyeler gönderirken, bir hesap aldı ve canlı yayına geçti.

Canlı akışın sonunda, Suriye test hesabının bakiyesi 33 dolardı. TikTok, hediyelerin değerinin yüzde 69'unu almıştı.